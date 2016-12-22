В Киеве задержали напавшего на ведущего дело о событиях на Майдане судью
Общество, 13:06
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В Киеве задержали напавшего на ведущего дело о событиях на Майдане судью
Полиция задержала мужчину, напавшего на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который рассматривает дело об убийстве людей на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.
По данным полиции, нападавшим оказался охранник автостоянки, расположенной у дома судьи. Как рассказал пострадавший, он заметил, что у автостоянки развели костер, после чего сделал мужчине замечание. При этом охранник взял металлическую палку и стал бить судью по голове и рукам. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.О нападении на судью стало известно минувшей ночью. Дячук был госпитализирован, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сам судья связал нападение со своей профессиональной деятельностью.