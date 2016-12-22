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В Киеве напали на рассматривающего дело об убийства на Майдане судью
Общество, 04:09
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В Киеве напали на рассматривающего дело об убийства на Майдане судью

На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука напали рядом с его квартирой в столице в Украине, он госпитализирован, сообщается на сайте Совета судей Украины.

Нападение произошло накануне, 14 августа, подозреваемый не был задержан. В Совете судей, не уточнили, какие травмы получил Дячук, но добавили, что информация об инциденте внесена в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В Совете судей обратились к украинским правоохранительным органам с просьбой «тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы нападавший был задержан и привлечен к ответственности».

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Сам Дячук связал нападение со своей профессиональной деятельностью. Он работает на слушаниях по делу об убийстве людей на Майдане в феврале 2014 года, пострадавшими по которому проходят 157 человек, а на скамье подсудимых оказались пятеро бывших сотрудников киевского полка «Беркута», которых обвиняют в теракте и убийстве протестующих.

«Совет судей Украины обеспокоен тем, что те, кто призывает к расправе над судьями, все чаще переходят к действиям. Нужно безотлагательно принимать меры, которые положат этому конец!», — заявил председатель совета Олег Ткачук.

Теги: Киев , нападение , судья
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