Германия выдала России воевавшего в Сирии уроженца Кабардино-Балкарии

Германия выдала России находящегося в международном розыске уроженца Кабардино-Балкарии, который воевал на стороне террористов в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1987 года рождения, проживая в Кабардино-Балкарии, оказывал помощь группировке «Имарат Кавказ» (запрещена в России). В 2013 году он уехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях на стороне международных террористических группировок. Впоследствии, покинув Ближний Восток, он попытался легализоваться в Европе, получив статус беженца в Германии по поддельным документам.

В сентябре 2017 года он был задержан немецкими властями по ориентировке российской стороны. Немецкие правоохранители сочли предоставленные доказательства преступной деятельности россиянина достаточными и 30 августа его экстрадировали в Россию.

Расследование деятельности жителя Северного Кавказа продолжается.

Днем ранее Греция выдала России уроженца Татарстана, с 2014 года воевавшего в Сирии на стороне террористов. Потом он скрывался в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В Европе россиянин попытался легализовать свое пребывание, но в январе 2018 года был задержан в Афинах и арестован.