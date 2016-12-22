Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме на Урале

В результате пожара в частном доме в городе Ивдель Свердловской области пострадали шестеро детей, следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.
По его данным, в доме проживает женщина и шестеро ее малолетних детей. В ночь на 15 сентября на кухне дома возникло возгорание. Женщина эвакуировала детей и попыталась потушить пожар, однако огонь распространился на дом и дворовые постройки. В результате дети отравились угарным газом, двое из них также получили ожоги второй-третьей степени тяжести. Погибших в результате инцидента нет, детям оказывается медицинская помощь.
В середине июля в Иркутской области произошел пожар в двухквартирном одноэтажном доме, в результате которого погибли пять человек, в том числе ребенок. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.