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Жертвами пожара в Иркутской области стали пять человек
Общество, 07:25
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Жертвами пожара в Иркутской области стали пять человек

В поселке Бохан Иркутской области произошел пожар в двухквартирном одноэтажном доме, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что о пожаре на пульт дежурного сообщил очевидец. Он заявил о горящей кровле дома и открытом пламени, которое было видно через окна. «В ходе разведки и тушения пожара в помещении были обнаружены пятеро погибших, в том числе один ребенок», — отметили в МЧС.

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По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Согласно информации на сайте регионального главка МЧС, к тушению пожара привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.

Теги: пожар , Иркутская область , ГУ МЧС , погибшие
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