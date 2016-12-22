В концерне «Ростеха» рассказали о сроках создания беспилотных вертолетов

Российские ВКС могут в ближайшее время получить беспилотную версию боевых вертолетов, если поступит соответствующий заказ. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в корпорацию «Ростех») Владимир Михеев, передает «Интерфакс».

По его словам, в случае поступления заказа подобный вертолет можно сделать в кратчайшие сроки. Он добавил, что технической проблемы нет. Михеев рассказал, что на вертолеты уже сейчас очень часто ставят системы автоматического управления, которые от взлета до посадки обеспечивают полет по маршруту.

Как отметил Михеев, технологии также позволяют дистанционно управлять вертолетами с земли и воздуха. «У нас уже есть защищенный широкополосный канал управления, есть система технического зрения, и, таким образом, вся информация, что видит пилот из кабины, может передаваться по этому каналу на землю или на соседний вертолет управления», — сказал он. Как заявил Михеев, в частности, Ка-52 может быть летающим командным пунктом, который управляет несколькими машинами, например, Ми-25 или Ми-28.

В конце августа холдинг «Вертолеты России» представил на форуме «Армия-2018» модифицированные вертолеты Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-35П. Модернизированный Ми-28НЭ «Ночной охотник» оснащен противотанковой управляемой ракетой «Хризантема-М», управляемыми ракетами «Атака» и специальными средствами связи, которые позволяют ему взаимодействовать с беспилотниками и управлять ими дистанционно.