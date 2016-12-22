ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,92 67,59 EUR Нал. 80,12 78,63 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6517,10 -23,66 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
В концерне «Ростеха» рассказали о сроках создания беспилотных вертолетов
Лента новостей
Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира 11:24, Спорт В Дагестане в ходе КТО ликвидировали трех боевиков 10:54, Общество Бельгия экстрадировала финансировавшего боевиков ИГ россиянина 10:50, Общество Как производят мраморную говядину в России 10:30, РБК и Мираторг В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб 10:29, Политика Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме на Урале 10:18, Общество WSJ узнала о коалиции США для слежки за нарушающими санкции судами 10:14, Политика Пузыри и торговые войны: что может привести к новому финансовому кризису 10:02, Финансы Логистический хаб сына Гинера перешел к Минтрансу 10:02, Бизнес В концерне «Ростеха» рассказали о сроках создания беспилотных вертолетов 09:53, Технологии и медиа Правительство увеличит субсидию для сдерживания цен на бензин 09:31, Бизнес ЦБ рассказал о влиянии пенсионной реформы на темпы прироста ВВП 09:29, Экономика Порошенко назвал соглашение с ЕС победой над Россией 09:12, Политика Расходы на нацпроект «Экология» сократились на 2,4 трлн руб. 09:00, Бизнес СМИ узнали о подозрении «российских шпионов» в Берне в кибератаке на WADA 08:37, Политика В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек 08:28, Общество СМИ сообщили о возвращении самолета в Бангкок из-за подозрительного звука 08:02, Общество В Минобороны рассказали о маневрах ВКС на учениях «Восток-2018» 07:13, Политика В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс» 06:44, Общество Глава ОАГ допустил возможность интервенции в Венесуэлу 06:24, Политика NHK узнал о частной беседе Путина и Абэ после предложения заключить мир 06:14, Политика В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции 05:47, Общество В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в опытах над людьми в Грузии 05:26, Политика Куратор убийства бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа 04:45, Политика Мать осужденного в США Бута обязали доказать родство для свидания c сыном 04:42, Общество ЦБ рассказал о влиянии цен на нефть на курс рубля 04:12, Экономика В Киеве напали на рассматривающего дело об убийствах на Майдане судью 04:09, Общество Власти крымского Армянска ввели режим ЧС из-за химических выбросов 03:42, Общество
В концерне «Ростеха» рассказали о сроках создания беспилотных вертолетов
Технологии и медиа, 09:53
0
В концерне «Ростеха» рассказали о сроках создания беспилотных вертолетов

Российские ВКС могут в ближайшее время получить беспилотную версию боевых вертолетов, если поступит соответствующий заказ. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в корпорацию «Ростех») Владимир Михеев, передает «Интерфакс».

По его словам, в случае поступления заказа подобный вертолет можно сделать в кратчайшие сроки. Он добавил, что технической проблемы нет. Михеев рассказал, что на вертолеты уже сейчас очень часто ставят системы автоматического управления, которые от взлета до посадки обеспечивают полет по маршруту.

На «Армии-2018» показали способный управлять дронами «Ночной охотник»
Технологии и медиа

Как отметил Михеев, технологии также позволяют дистанционно управлять вертолетами с земли и воздуха. «У нас уже есть защищенный широкополосный канал управления, есть система технического зрения, и, таким образом, вся информация, что видит пилот из кабины, может передаваться по этому каналу на землю или на соседний вертолет управления», — сказал он. Как заявил Михеев, в частности, Ка-52 может быть летающим командным пунктом, который управляет несколькими машинами, например, Ми-25 или Ми-28.

В конце августа холдинг «Вертолеты России» представил на форуме «Армия-2018» модифицированные вертолеты Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-35П. Модернизированный Ми-28НЭ «Ночной охотник» оснащен противотанковой управляемой ракетой «Хризантема-М», управляемыми ракетами «Атака» и специальными средствами связи, которые позволяют ему взаимодействовать с беспилотниками и управлять ими дистанционно.

Теги: Вертолет , авиатехника , беспилотник
Главное
В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб Политика
Материалы по теме
На «Армии-2018» показали способный управлять дронами «Ночной охотник» Технологии и медиа
«Ростех» разработал способный переносить до 150 кг беспилотник Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter