ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,58 67,16 EUR Нал. 80,10 78,63 USD Бирж. 67,87 +0,35 EUR Бирж. 79,35 +0,48 USD ЦБ. 67,39 -0,01 EUR ЦБ. 78,76 +0,53 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7073,90 +148,90 IMOEX 2316,28 +0,14% RTSI 1078,28 -0,54% Brent 76,22 +0,58% DJIA 26064,02 +0,06% Nasdaq 8030,04 +0,15%
Паром с 1 тыс. человек на борту вернулся в греческий порт из-за пожара
Лента новостей
Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке перекрыли из-за роя пчел 09:14, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 09:04, РБК и Сбербанк Повышать или нет: что будет с ключевой ставкой в России 08:56, Quote Как суд защитил строителей от потребительского экстремизма 08:54, Строительство  Трамп обвинил Китай в краже переписки Клинтон 08:54, Политика В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты 08:46, Общество Портал из Австрии назвал причины популярности Путина у западных политиков 08:38, Политика Паром с 1 тыс. человек на борту вернулся в греческий порт из-за пожара 07:45, Общество Порошенко перед выборами увидел «щупальца Москвы» в соцсетях 07:39, Политика Почти половина американцев выступила за импичмент Трампа 06:56, Политика Посол Украины сообщил о планах Киева закупить у США комплексы ПВО 06:13, Политика При взрыве бомбы у входа на рынок на Филиппинах пострадали 37 человек 06:11, Общество Посол сообщил детали задержания моряков танкера «Палладий» в Южной Корее 05:38, Общество В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников Путину из-за слов Кадырова 04:58, Общество СМИ узнали о планах брать с жильцов служебных квартир плату за капремонт 04:51, Общество Российские военные обнаружили останки бойцов Красной армии на Эльбрусе 04:34, Общество Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков «Аякса» пред матчем ЛЧ 03:52, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 03:43, РБК и Сбербанк Анкара ответила Вашингтону на призыв отказаться от покупки С-400 у России 03:09, Политика Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море 03:00, Политика Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов 02:29, Политика Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев 01:57, Политика Instagram введет функцию верификации аккаунтов 01:55, Технологии и медиа WSJ рассказала о планах Aston Martin выйти на IPO 01:12, Бизнес Армения ввела запрет на ввоз свинины и птицы из России 01:09, Общество Аксенов назвал вероятных виновников выброса загрязняющих веществ в Крыму 00:29, Общество На магистральном газопроводе в Архангельской области произошел взрыв 00:08, Общество PwC назвала самые быстрорастущие сегменты в индустрии развлечений и медиа 00:07, Технологии и медиа
Паром с 1 тыс. человек на борту вернулся в греческий порт из-за пожара
Общество, 07:45
0
Паром с 1 тыс. человек на борту вернулся в греческий порт из-за пожара

​На пароме компании ANEK Lines, который вышел из порта греческого Пирея, произошел пожар, в результате чего судну пришлось вернуться в порт отправления. Об этом сообщает Naftemporiki. 

По данным издания, на борту парома, который направлялся на Крит, находились 875 пассажиров и 140 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 80 грузовых и 152 легковых автомобиля, один из которых загорелся.

Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске
Общество

Пожар начался спустя несколько часов после отправления парома. Капитан судна принял решение вернутся в Пирей. Паром сопровождали два пожарных судна. По прибытии в порт пассажиров и экипаж начали эвакуировать с помощью пожарных лестниц.

Информации о пострадавших пока не поступало. Пожарным удалось локализовать возгорание. Издание отмечает, что пассажиры находились в безопасности, их переместили в кормовую часть судна.

Теги: паром , пожар , Греция
Главное
Посол Украины сообщил о планах Киева закупить у США комплексы ПВО Политика
Материалы по теме
В результате пожара на судне «Ромуальд Муклевич» погиб сварщик Общество
У берегов Японии загорелся перевозивший нефть танкер Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter