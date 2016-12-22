Паром с 1 тыс. человек на борту вернулся в греческий порт из-за пожара

На пароме компании ANEK Lines, который вышел из порта греческого Пирея, произошел пожар, в результате чего судну пришлось вернуться в порт отправления. Об этом сообщает Naftemporiki.
По данным издания, на борту парома, который направлялся на Крит, находились 875 пассажиров и 140 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 80 грузовых и 152 легковых автомобиля, один из которых загорелся.
Пожар начался спустя несколько часов после отправления парома. Капитан судна принял решение вернутся в Пирей. Паром сопровождали два пожарных судна. По прибытии в порт пассажиров и экипаж начали эвакуировать с помощью пожарных лестниц.
Информации о пострадавших пока не поступало. Пожарным удалось локализовать возгорание. Издание отмечает, что пассажиры находились в безопасности, их переместили в кормовую часть судна.