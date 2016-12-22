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СМИ сообщили о возвращении самолета в Бангкок из-за подозрительного звука
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СМИ сообщили о возвращении самолета в Бангкок из-за подозрительного звука
Общество, 08:02
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СМИ сообщили о возвращении самолета в Бангкок из-за подозрительного звука

Самолет бюджетной южнокорейской авиакомпании Jin Air вернулся в аэропорт Бангкока Суварнабхуми из-за необычного звука. Об этом пишет The Nation.

По данным издания, Boeing 777-200 следовал в южнокорейский аэропорт Инчхон. Самолет вынужден был вернуться в аэропорт Бангкока для проверки спустя два часа после вылета. Техникам не удалось обнаружить источник подозрительного звука, из-за чего рейс был отменен.

В конце августа самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Барселону, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Пассажиры были отправлены в пункт назначения другим рейсом. По данным «Фонтанки», самолет вернулся в Петербург из-за отказа системы навигации. Однако в авиакомпании эту информацию не подтвердили.

Теги: Самолет , Азия , Таиланд , Южная Корея
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