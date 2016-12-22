В концерне «Ростеха» рассказали о сроках создания беспилотных вертолетов

Правительство увеличит субсидию для сдерживания цен на бензин

ЦБ рассказал о влиянии пенсионной реформы на темпы прироста ВВП

Порошенко назвал соглашение с ЕС победой над Россией

Расходы на нацпроект «Экология» сократились на 2,4 трлн руб.

СМИ узнали о подозрении «российских шпионов» в Берне в кибератаке на WADA

В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек

СМИ сообщили о возвращении самолета в Бангкок из-за подозрительного звука

В Минобороны рассказали о маневрах ВКС на учениях «Восток-2018»

В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс»

Глава ОАГ допустил возможность интервенции в Венесуэлу

NHK узнал о частной беседе Путина и Абэ после предложения заключить мир

В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции

В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в опытах над людьми в Грузии

Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа

Мать осужденного в США Бута обязали доказать родство для свидания c сыном

ЦБ рассказал о влиянии цен на нефть на курс рубля

В Киеве напали на рассматривающего дело об убийства на Майдане судью

Власти крымского Армянска ввели режим ЧС из-за химических выбросов

Суд потребовал от основателя Cirque du Soleil заплатить за полет на МКС

Япония отложила запуск грузового корабля к МКС

В ПКР прокомментировали рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА

Помпео пообещал серьезный ответ в случае вмешательства России в выборы

Глава МИД Люксембурга перебил итальянского министра из-за мигрантов

ВТБ предупредил о недоступности ряда своих сервисов в ночь на воскресенье

Полиция задержала семь человек за стрельбу из офиса в Москве

Экс-президент Украины Леонид Кучма назвал «ужасом» ситуацию в стране

В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине

РПЦ предупредила о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии

«Локомотив» потерял самого дорогого легионера на матч с «Зенитом»