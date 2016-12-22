Летевший из Санкт-Петербурга в Барселону самолет вернулся в Пулково

Самолет авикомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Барселону, вернулся в аэропорт Пулково во время полета по техническим причинам, сообщил РБК пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков.
«Действительно, рейс 6701 из Петербурга в Барселону вернулся в Пулково по техническим причинам. Разворот был выполнен в районе польского Гданьска. Безопасности полета ничего не угрожало», — отметил он.
Стариков подчеркнул, что ранее заявленная в СМИ причина возвращения рейса из-за отказа навигационной системы не соответствует действительности. По его словам, пассажиры рейса уже вылетели в Барселону на другом самолете.
Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что самолет А-319 экстренно вернулся в воздушную гавань Санкт-Петербурга. Он совершил разворот около польского города Гданьска. Как рассказали изданию читатели, командир самолета объяснил ситуацию отказом системы навигации.