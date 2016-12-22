Москалькова попросила посла США помочь посетить Бута и Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к послу США в России Джону Хантсману с просьбой содействовать ее посещению российского летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которые отбывают сроки в американских тюрьмах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я попросила его о содействии в посещении мною в тюрьме Константина Ярошенко и Виктора Бута», — сказала она, отметив, что состояние Ярошенко, по словам его супруги, критическое. По словам Москальковой, она не может выяснить, в безопасности ли он в связи с переводом в новую тюрьму. Она добавила, что посол пообещал ей оказать содействие.

В июне Ярошенко пожаловался на ухудшение условий содержания и состояния здоровья после перевода из тюрьмы «Форт-Дикс» в исправительное учреждение в городе Данбери. Российское посольство в США направило американским властям ноту с требованием принять меры для улучшения условий содержания Ярошенко.​

Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году и передан США по запросу американских властей. Его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Бут был задержан в Бангкоке в 2008 году, в 2010 году его выдали США. В 2012 году Бута приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая, по версии обвинения, могла быть использована для убийства американских военных.