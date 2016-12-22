Генпрокуратура отказалась арестовывать обвиняемого в убийствах на Майдане

Генеральная прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей жителю Львова Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двоих сотрудников специального подразделения украинского МВД «Беркут» в феврале 2014 года, в связи с переквалификацией дела. Об этом во время судебного заседания в Печерском суде Киева заявила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, передает «Украинская правда».

«Я отзываю представленное ранее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику», — сказала она. Стрижевская пригласила Бубенчика и его адвокатов к 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в Главное следственное управление для вручения нового обвинения по другой статье.

Судья поддержал это решение и удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Иван Бубенчик подозревается в стрельбе из охотничьего карабина «Сайга М3» по сотрудникам правоохранительных органов и военным 20 февраля 2014 на площади Независимости. Ему инкриминируют убийства двоих бойцов «Беркута» и покушение на убийство военнослужащего. Бубенчика также обвиняют в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения