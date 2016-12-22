Экс-президент Украины Леонид Кучма назвал «ужасом» ситуацию в стране

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал нынешнюю ситуацию в стране «ужасом», таким мнением он поделился с «Украинской правдой» на конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей «Ялтинская европейская стратегия».

«Я не знаю, как с этим парламентом можно о чем-то договариваться. Я не вижу нашей политической линии, единого стратегического курса развития страны. Это ужас», — сказал Кучма.

Он добавил, что уже «свое отработал» и сомневается в возможностях нынешних кандидатов на выборах. Отвечая на вопрос о том, как ему живется в «Украине без Кучмы», бывший президент страны заявил, что «лучше, чем рядовому гражданину». При этом Кучма подчеркнул, что в данном случае речь идет только про настоящее время.«Но если посмотреть с прогнозом в завтрашний день, то мне не совсем комфортно. Я это я. А есть еще мои дети, внуки», — добавил экс-президент.

Кучма стал президентом Украины в июле 1994 года и проработал в этой должности два срока — до января 2005-го.

Ранее, 14 сентября, на «Ялтинской европейской стратегии» выступили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, рассказавшая о системе сдержек и противовесов в политической системе США, помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонзалес, заявивший, что «рано или поздно» Киев присоединится к альянсу, и президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко в своем выступлении отметил необходимость закрепить в конституции страны курс на вступление Украины в Европейский союз и НАТО. «Это месседж и нашим западным партнерам. Раз вы неоднократно уже нам говорили, что двери открыты, то даже не сомневайтесь, мы обязательно в них зайдем» — сказал он.