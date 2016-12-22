Самолет S7 экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Барнаула в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, после того как одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает портал Ngs55.ru.

По данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из Барнаула в 04:10 по местному времени (00:10 мск) и должен был приземлиться в столице в 08:35 мск.

В областном министерстве здравоохранения сообщили порталу, что с рейса госпитализировали пожилого мужчину в состоянии средней степени тяжести, ему стало плохо из-за сердечного заболевания. Данных о количестве пассажиров и членов экипажа на борту самолета нет.

В конце августа летевший из Норильска в Новосибирск пассажирский самолет S7 экстренно сел в Сургуте из-за проблем с наддувом кабины. На борту находились 26 пассажиров и четверо членов экипажа.