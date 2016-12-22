Летевший в Новосибирск самолет S7 экстренно сел в Сургуте

Пассажирский самолет авиакомпании S7, на борту которого находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа, экстренно приземлился в Сургуте. Об этом сообщает телеканал СТВ со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным телеканала, самолет сел в аэропорту в 07:06 мск. Представитель аэропорта заявил, что в полете пилоты обнаружили проблему с наддувом кабины и приняли решение экстренно сесть в Сургуте «по техническим причинам». Данных о пострадавших нет. В настоящий момент техники осматривают самолет, в скором времени борт продолжит полет по маршруту.

Днем ранее инцидент произошел с самолетом Ту-204, летевшим из Уфы в Сочи. У него загорелся один из двигателей, и экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту. На борту самолета находились более 200 человек.