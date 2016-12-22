В Пулково самолет «Победы» задел крылом пожарную машину

​В петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолет, прибывший из Москвы, зацепил крылом спецтехнику. По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что самолет, следуя на стоянку, зацепил пожарную машину. «В результате этого происшествия разлива топлива нет, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Участвовавший в инциденте самолет принадлежит компании «Победа». В пресс-службе авиаперевозчика сообщили РБК, что самолет зацепил спецтехнику аэропорта левым нижним винглетом.

«При осмотре ВС обнаружено повреждение нижнего винглета левой плоскости крыла. На данный момент проводятся инспекционные работы сертифицированным персоналом. В случае необнаружения дополнительных повреждений ВС будет допущено к эксплуатации со снятыми нижними винглетами правой и левой плоскости крыла», — заявили в «Победе».

В авиакомпании отметили, что в Пулково был направлен резервный борт.