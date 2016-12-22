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Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты
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Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты
Общество, 08:52
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Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты

В аэропорту Алма-Аты самолет авиакомпании SCAT при посадке задел взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В SCAT сообщили, что инцидент произошел 26 июля. Касание хвоста самолета с ВПП произошло при заходе самолета, следовавшего рейсом из Хургады, на второй круг.

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В авиакомпании отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

Теги: Алма-Ата , Аэропорт , взлетно-посадочная полоса , хвост
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