В Якутии возбудили уголовное дело против вербовщика «Джабхат ан-Нусры»

Сотрудники управления ФСБ по Республике Якутия (Саха) возбудили уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который занимался вербовкой граждан в ряды запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Об этом говорится в пресс-релизе УФСБ, поступившем в РБК.

В ведомстве рассказали, что речь идет о 22-летнем гражданине Киргизии. По версии следствия, он вступил в группу в одной из социальных сетей, в которой пропагандировалась идеология джихада. Затем мужчина разместил на своей странице материалы с призывами поддерживать террористов. В УФСБ отметили, что доступ для просмотра и копирования этих материалов был открыт неограниченному кругу лиц.

В отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В настоящее время мужчина помещен в СИЗО, ему были предъявлены официальные обвинения.​