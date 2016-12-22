Россиян предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Индии, от которого к настоящему моменту скончались 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство здравоохранения штата Керала (юго-запад Индии) объявило 2 сентября в штате чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой лептоспироза, которая нарастает с 1 августа», — говорится в сообщении.

Как отмечает Роспотребнадзор, за последние пять дней с подозрением на заражение этой инфекцией зарегистрировали более 300 человек, еще пятеро скончались. Всего, по данным индийского Минздрава, в период с 1 августа по 3 сентября от лептоспироза погибли 40 человек, более 200 были госпитализированы.

«Основной причиной заболевания считают использование населением воды, зараженной возбудителем лептоспироза. Министерство объявило о введении чрезвычайной ситуации в шести районах штата Керала, где наводнение причинило наибольший ущерб», — отметили в надзорном ведомстве.

Лептоспироз — острое инфекционное заболевание, которое поражает почки, печень, нервную и сосудистую систему. Инфекция передается человеку от контакта с зараженными животными, водой, почвой, растениями. Также лептоспирозом можно заболеть при купании в открытых водоемах. От человека к человеку заболевание не передается.