В Израиле задержали готовившего убийство по заказу российского бизнесмена

Полиция Израиля задержала по подозрению в подготовке двух заказных убийств 38-летнего мужчину, переехавшего в страну из России в 2017 году. Заказчиком убийства был некий российский бизнесмен, пообещавший вознаграждение в $1 млн, сообщается в Twitter израильской полиции.

По данным полиции, мужчина проживал в городе Нетания, в России он служил в «элитном подразделении спецназа». Правоохранители считают, что иммигрант должен был ликвидировать двух жителей Тель-Авива в возрасте 45 лет и 51 года по заданию неназванного российского бизнесмена, полученному еще в сентября 2017 года. Потенциальные жертвы, по словам бизнесмена, задолжали ему $16 млн.

Как отмечает газета Maariv, предприниматель заплатил мужчине $10 тыс. авансом. Позднее киллер пожалел о том, что взял задание, связался с теми, кого должен был убить, и рассказал им обо всем. Мужчина также отправил бизнесмену поддельную фотографию убийства, за что получил еще $15 тыс. При этом потенциальные жертвы обратились в полицию, после чего иммигранта задержали.