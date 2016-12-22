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В Израиле задержали готовившего убийство по заказу российского бизнесмена
Общество, 13 сен, 22:39
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В Израиле задержали готовившего убийство по заказу российского бизнесмена

Полиция Израиля задержала по подозрению в подготовке двух заказных убийств 38-летнего мужчину, переехавшего в страну из России в 2017 году. Заказчиком убийства был некий российский бизнесмен, пообещавший вознаграждение в $1 млн, сообщается в Twitter израильской полиции.

По данным полиции, мужчина проживал в городе Нетания, в России он служил в «элитном подразделении спецназа». Правоохранители считают, что иммигрант должен был ликвидировать двух жителей Тель-Авива в возрасте 45 лет и 51 года по заданию неназванного российского бизнесмена, полученному еще в сентября 2017 года. Потенциальные жертвы, по словам бизнесмена, задолжали ему $16 млн.

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Как отмечает газета Maariv, предприниматель заплатил мужчине $10 тыс. авансом. Позднее киллер пожалел о том, что взял задание, связался с теми, кого должен был убить, и рассказал им обо всем. Мужчина также отправил бизнесмену поддельную фотографию убийства, за что получил еще $15 тыс. При этом потенциальные жертвы обратились в полицию, после чего иммигранта задержали.

Теги: Израиль , иммигранты , Убийство
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