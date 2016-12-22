Порошенко назначил представителя МИД Украины послом в Эстонии
Политика, 21:56
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Порошенко назначил представителя МИД Украины послом в Эстонии
Президент Украины Петр Порошенко назначил представителя МИД Украины Марьяну Бецу послом в Эстонии. Об этом говорится в указе на сайте президента. С 2017 года в этой должности работал Василий Яковенко.
Беца начала работу в МИД Украины в 2001 году, до 2012-го она занимала ряд должностей в договорно-правовом департаменте министерства.
В 2005–2009 годах работала в посольстве Украины в Нидерландах, с 2012 по 2015 год была постпредом Украины при международных организациях в Вене. После этого занимала должность представителя МИД Украины.