На умолчавшего о поддержке приятелем боевиков жителя Иваново завели дело

Следователи завели уголовное дело против жителя Ивановской области, который знал и не проинформировал правоохранителей о связях своего приятеля с боевиками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Дело завели по ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении). Следствие считает, что молодой человек 1997 года рождения узнал от знакомого, что тот участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Ирака и Сирии, и умолчал этот факт.

В августе в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали девятерых вербовщиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По словам силовиков, они распространяли запрещенную литературу и склоняли своих сторонников к преступлениям террористического характера.

Вербовщики смогли убедить двух россиян уехать воевать в Сирию на стороне боевиков. При обыске у них нашли огнестрельное и травматическое оружие, гранату, патроны и религиозную литературу, против четверых задержанных возбудили уголовные дела.