ФСБ задержала в Калининградской области девять вербовщиков ИГ

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали девять человек, которые проводили в регионе вербовку в интересах запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе спецоперации задержаны девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, они вели с жителями региона идеологическую работу, распространяли запрещенную литературу среди сторонников и склоняли их к преступлениям террористического характера. Отмечается, что в результате деятельности вербовщиков двое россиян уехали в Сирию для участия в боях на стороне ИГ. В ходе обысков по адресам пребывания задержанных обнаружено огнестрельное и травматическое оружие, граната, патроны и религиозная литература. Против четверых задержанных уже возбуждены уголовные дела. В отношении остальных проводится проверка.

В конце мая в Калининградской области задержали выходцев из республик Средней Азии, которые подозреваются в вербовке россиян в ИГ.

