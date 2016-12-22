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«ВКонтакте» начала тестировать подкасты
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«ВКонтакте» начала тестировать подкасты
Технологии и медиа, 21:02
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«ВКонтакте» начала тестировать подкасты

Специалисты соцсети «ВКонтакте» начали закрытое тестирование сервиса подкастов, в нем участвуют около 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте.

Соцсеть анонсировала введение подкастов в середине мая. Для того чтобы присоединиться к тестированию, нужно оставить заявку на специально созданной странице. Однако принять участие в испытании сервиса могут только те, кто уже занимается выпуском подкастов.

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Участники тестирования смогут загрузить и оформить собственные подкасты в соцсеть, настроить импорт RSS и изучить возможности статистики. Подкасты будут размещаться во «ВКонтакте» бесплатно.

Как заявили опрошенные TJournal авторы подкастов, платформа от «ВКонтакте» откроет подкасты для пользователей из России, которые не знали о подобном формате.

Теги: «ВКонтакте» , тестирование , интернет-сервисы
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