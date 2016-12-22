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General Motors отозвала 1 млн автомобилей в США из-за проблем с рулем
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General Motors отозвала 1 млн автомобилей в США из-за проблем с рулем
Технологии и медиа, 18:57
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General Motors отозвала 1 млн автомобилей в США из-за проблем с рулем

General Motors отозвал более 1 млн автомобилей в США из-за неполадок с электроусилителем руля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отзыву подлежат пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade 2015 года выпуска. Из-за дефекта уже произошло 30 аварий, в которых пострадали два человека. В концерне отметили, что из-за проблем с электроусилителем руль может выйти из строя во время движения. В General Motors проведут бесплатную диагностику и ремонт дефектных рулей.

В январе Toyota отозвала более 600 тыс. автомобилей в США из-за неполадок с подушками безопасности, произведенными фирмой Takata. Проблемы наблюдались в моделях Yaris, Corolla, Scion, Sienna, а также Lexus IS250 и IS-F. Из-за дефекта подушек безопасности погибли по меньшей мере 16 человек, в Takata пообещали выплатить компенсации на $1 млрд.
Теги: General Motors , отзыв автомобилей , технические неполадки
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