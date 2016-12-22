Toyota отозвала 600 тыс. автомобилей в США из-за дефекта подушек Takata

Японский концерн Toyota объявил об отзыве более 600 тыс. автомобилей в США из-за неисправности подушек безопасности производства фирмы Takata, говорится в сообщении автопроизводителя.

Это не первый раз, когда Toyota отзывает автомобили из-за проблем с подушками безопасности Takata. Ранее почти 3 млн автомобилей Toyota были отозваны в Китае, Японии и других странах. Кроме того, еще 6,4 тыс. машин Toyota были отозваны в России. Объявлял об отзыве 816 тыс. автомобилей из-за продукции Takata в США также Ford.

Дефекты в подушках безопасности этого производителя ранее привели к ряду инцидентов со смертельным исходом — подушки на месте пассажира могли самопроизвольно раскрываться, что приводило к разлету металлических осколков от крепежа подушки безопасности по салону автомобиля.

Дефект подушек безопасности может проявляться под воздействием высокой влажности, а также низкой или высокой температуры, которые оказывают влияние на работу инфлятора (пиропатрона) подушек безопасности, установленных для защиты пассажира переднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Toyota.

Расширенная программа отзыва Toyota в США затрагивает ряд седанов и внедорожников производства 2009–2013 годов, включая автомобили моделей Yaris, Corolla, Scion, Sienna, Lexus IS250, Lexus IS-F — всего порядка 601 300 автомобилей (полный список моделей можно посмотреть на сайте Toyota в США).

Владельцев автомобилей компания обещает уведомить о проблеме до 1 марта, после чего дилеры Toyota и Lexus бесплатно заменят подушки безопасности для пассажиров передних сидений указанных моделей.

В конце июня 2017 года компания Takata объявила о банкротстве в Японии и США.