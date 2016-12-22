В Карелии экс-министра задержали по делу о мошенничестве на 3,5 млн руб.

Полиция задержала экс-министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрия Матвийца по делу о мошенничестве на 3,5 млн руб. Об этом сообщают источники ТАСС и интернет-газеты «Столица на Онего».
Как сообщили РБК в пресс-службе МВД по Карелии, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция установила, что руководство ресурсоснабжающей организации, которая занимается отоплением ряда районов Карелии, подавала ложные документы и через незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) похитила 3,5 млн руб.
Матвиец в 2013–2016 годах возглавлял компанию «Карелэнергоресурс», которая снабжала теплом населенные пункты в Медвежьегорском, Суоярвском, Беломорском, Калевальском, Муезерском, Пудожском, Кемском, Сегежском и Лоухском районах республики.