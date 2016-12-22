СК завел дело о мошенничестве на главу «Справедливой России» в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело против депутата Казанской гордумы, председателя Татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой, подозреваемой в мошенничестве на 7 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.
Ранее депутат была задержана, ее подозревают в совершении преступлений по ч.3 и ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, с июля 2013 года по май 2016 года Бильгильдеева, будучи директором и учредителем агентства недвижимости «Пассаж», получила 7 млн руб. от 21 гражданина. На них она должна была приобрести земельные участки и коммуникации к ним в поселке Восточное Державино Лаишевского района, деревне Студенцы Верхнеуслонского района, поселках Радужный и Новое Царицыно в Казани.
Однако женщина не выполнила своих обязательств и не приобрела участки. После того как было возбуждено уголовное дело, она вернула двум потерпевшим 1,2 млн руб.