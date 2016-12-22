СК завел дело из-за нарушений на выборах в Калининградской области

Управление Следственного комитета (СК) России по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту нарушений на трех участках во время довыборов в Госдуму 9 сентября, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Дело завели по ч. 3 ст. 142.2 УК (незаконное получение избирательного бюллетеня) после изучения материалов, предоставленных избирательной комиссией Калининградской области.

По данным следствия, 9 сентября 2018 года одни и те же избиратели несколько раз проголосовали на довыборах депутатов Госдумы на избирательных участках № 28, 29 и 30, расположенных на территории Мамоновского городского округа. По версии следствия, граждане вступили в сговор перед тем, как проголосовать. «Указанные нарушения привели к признанию недействительными итогов голосования на данных избирательных участках», — подчеркнули в СК.

Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения на избирательных участках, изымают документы и допрашивают свидетелей.

В единый день голосования 9 сентября выбирали глав 26 регионов и членов 16 региональных парламентов, также в семи одномандатных округах прошли довыборы в Госдуму. По итогам голосования глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что было зафиксировано одно серьезное нарушение. Оно произошло на участке № 725 в столице Бурятии Улан-Удэ, там сотрудники привезли в местный изолятор временного содержания семь бюллетеней, заранее заполненных за партию «Единая Россия».