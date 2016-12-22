ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,27 67,87 EUR Нал. 80,77 79,27 USD Бирж. 68,53 -0,50 EUR Бирж. 80,00 -0,23 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6485,40 +200,50 IMOEX 2355,21 +0,62% RTSI 1082,68 +1,06% Brent 78,38 -1,58% DJIA 26089,77 +0,35% Nasdaq 8002,99 +0,61%
СК завел дело из-за нарушений на выборах в Калининградской области
Лента новостей
Страхи перед угрозой торговой войны ослабли: акции начали расти 17:47, Quote Обрусевший йогурт: почему России больше не нужны продукты из-за рубежа 17:46, Потребрынок  СК завел дело из-за нарушений на выборах в Калининградской области 17:45, Политика Сбербанк обогнал ЛУКОЙЛ по капитализации 17:44, Бизнес СК объявил в розыск сотрудника Центра «Э» по делу о пытках 17:34, Общество В Гане похоронили Кофи Аннана 17:34, Общество Гонки по прямой: Mercedes-AMG GLC63 против Jaguar F-Type SV 17:34, Авто Рогозин обсудил с главой NASA причины появления дыры в «Союзе» 17:18, Общество Прокуратура заступилась за убившего грабителей бизнесмена из Татарстана 17:16, Общество Президент Ассоциации тенниса США извинилась перед судьей финала US Open 17:09, Спорт Morgan Stanley планирует запустить свопы на биткоин 16:58, Крипто Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией» 16:55, Политика Поклонская лишится поста главы комиссии по депутатским доходам в Госдуме 16:53, Политика Готовы ли банки и строители к переходу на эскроу-счета 16:52, Недвижимость  МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму 16:44, Политика Топ-менеджеры уходят, инвесторы беспокоятся: почему падают акции Tesla 16:43, Quote Спи, работай и общайся: как устроены коливинги в США и Европе 16:36, Недвижимость «Транснефть» назвала объем поставок топлива в Белоруссию в 2019 году 16:21, Бизнес Испанский конгресс одобрил декрет о перезахоронении останков Франко 16:20, Общество При перевозке в Гохран 260 золотых монет подменили гаечными ключами 16:18, Общество Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео 16:10, Финансы Аналитики PwC предсказали трехкратный рост парка каршеринга в Москве 16:01, Бизнес СК завел дело о мошенничестве на главу «Справедливой России» в Татарстане 15:53, Общество «Сибур» оценил инвестиции в Амурский газохимический комплекс в $7–8 млрд 15:43, Бизнес СМИ анонсировали выступление капитана немецкого клуба за сборную России 15:43, Спорт ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку 15:36, Финансы Израиль выбрал место для проведения «Евровидения» 15:36, Общество JPMorgan Chase «назначил» следующий финансовый кризис на 2020 год 15:29, Экономика
СК завел дело из-за нарушений на выборах в Калининградской области
Политика, 17:45
0
СК завел дело из-за нарушений на выборах в Калининградской области

Управление Следственного комитета (СК) России по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту нарушений на трех участках во время довыборов в Госдуму 9 сентября, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Дело завели по ч. 3 ст. 142.2 УК (незаконное получение избирательного бюллетеня) после изучения материалов, предоставленных избирательной комиссией Калининградской области.

По данным следствия, 9 сентября 2018 года одни и те же избиратели несколько раз проголосовали на довыборах депутатов Госдумы на избирательных участках № 28, 29 и 30, расположенных на территории Мамоновского городского округа. По версии следствия, граждане вступили в сговор перед тем, как проголосовать. «Указанные нарушения привели к признанию недействительными итогов голосования на данных избирательных участках», — подчеркнули в СК.

Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения на избирательных участках, изымают документы и допрашивают свидетелей.

В единый день голосования 9 сентября выбирали глав 26 регионов и членов 16 региональных парламентов, также в семи одномандатных округах прошли довыборы в Госдуму. По итогам голосования глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что было зафиксировано одно серьезное нарушение. Оно произошло на участке № 725 в столице Бурятии Улан-Удэ, там сотрудники привезли в местный изолятор временного содержания семь бюллетеней, заранее заполненных за партию «Единая Россия».

Теги: Калининградская область , нарушения на выборах , ГСУ СКР
Главное
Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией» Политика
Материалы по теме
Постпред России в ОЗХО назвал «дело Скрипалей» попыткой влиять на выборы Общество
Глава ЦИК назвала даты проведения вторых туров выборов губернаторов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter