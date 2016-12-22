СК объявил в розыск сотрудника Центра «Э» по делу о пытках

Следственный комитет (СК) России объявил в розыск 34-летнего замначальника второго отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева, его подозревают в пытках. Об этом сообщается на сайте управления СК по Карачаево-Черкесской Республике.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (п.«а» ч.3 ст.286 УК).
В конце августа 38-летний житель Карачаево-Черкесии подал заявление в полицию о пытках со стороны Жилетежева. По его словам, сотрудники центра «Э» требовали, чтобы мужчина дал ложные показания по совершенному им преступлению, но получив отказ, они его стали пытать, в том числе электричеством. У пострадавшего зафиксировали рану правой кисти, кровоподтеки на затылке и у левого глаза.
После обращения мужчины следователи намеревались вызвать на допрос Жилетежева, однако его местонахождение не удалось установить. Расследование уголовного дела продолжается.