«Транснефть» оценила убыток от состояния трубопроводов КНР в 68 млрд руб.

Потери от неготовности инфраструктуры Китая к поставкам нефти из Восточной Сибири с 2015 по 2018 год составили 68,7 млрд руб., заявил представитель «Транснефти» Игорь Демин, сообщает ТАСС.

По его словам, первой причиной убытков является некорректная схема поставки нефти через порт Козьмино в Китай, которая обошлась недополученной прибылью в размере 30,2 млрд руб. Вторым источником потерь стала недозагруженность трубопровода Сковородино — граница Китая: за четыре года потери составили 38,5 млрд руб.

В 2008 году «Транснефть» и китайская CNPC подписали соглашение о строительстве нефтепровода Сковородино — Мохэ. Поставки нефти по трубопроводу начались в 2011 году. Однако из-за неготовности китайской трубопроводной системы пришлось перенаправить 5 млн т нефти через порт Козьмино. В 2013 году Россия и Китай договорились довести объем перевалки нефти по трубопроводу до 30 млн т ежегодно к 2018 году. В мае 2018 года «Транснефть» отчиталась о росте поставок нефти в Китай почти в два раза — с 8,5 млн т до 12,4 млн т. При этом по нефтепроводу из Восточной Сибири было переправлено 9,3 млн т по сравнению с 3,6 млн т в 2017 году (рост на 68%).