ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,91 67,80 EUR Нал. 80,03 78,87 USD Бирж. 68,40 -0,64 EUR Бирж. 79,45 -0,78 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6480,70 +230,60 IMOEX 2364,18 +1,01% RTSI 1089,23 +1,67% Brent 79,00 -0,80% DJIA 25998,92 +0,11% Nasdaq 7954,23 -0,23%
Лавров назвал иллюзиями планы США задавить санкциями Россию
Лента новостей
В Швеции задержали подозреваемого в краже королевских регалий 14:46, Общество Рубль укрепился к евро и доллару 14:39, Финансы Тель-Авив: что нужно знать, если вы едете сюда в первый раз 14:26, Стиль Петров и Боширов рассказали об их работе с «витаминами и микроэлементами» 14:10, Политика Как производят мраморную говядину в России 14:09, РБК и Мираторг Агентство по делам национальностей и Сахалин Энерджи подписали соглашение 14:08, Пресс-релизы Корень бед: как стартап за $1 млрд подготовил переворот в автостраховании 14:06, Свое дело 10 московских квартир премиум-класса, которые продаются за $1 млн 14:06, Недвижимость Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов 14:04, Общество «О’кей» назначила нового гендиректора 13:56, Бизнес Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей 13:50, Политика МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России 13:43, Политика Почему подорожал Nano: стоимость токена выросла на 36% за сутки 13:41, Крипто Российская гимнастка выиграла третье золото за три дня на чемпионате мира 13:37, Спорт Оставшийся VIP-бизнес «Натали Турс» выкупил инвестор 13:33, Бизнес «Транснефть» оценила убыток от состояния трубопроводов КНР в 68 млрд руб. 13:31, Бизнес В Новосибирске наказали экипаж самолета за отключение связи с диспетчером 13:25, Общество Лавров назвал иллюзиями планы США задавить санкциями Россию 13:19, Политика Как устроен современный промышленный центр обработки данных 13:17, РБК и Schneider Electric Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора 13:08, Политика В Черном море около Ялты произошло землетрясение 13:05, Общество Украинского министра инфраструктуры заподозрили в незаконном обогащении 13:04, Общество Госдума поддержала законопроект о штрафах за увольнение предпенсионеров 12:47, Политика Что будет с рынком: в Госдуме предложат новый криптовалютный законопроект 12:47, Крипто В РКК «Энергия» назначили гендиректора 12:45, Технологии и медиа Полное погружение: что будет с Bitcoin и Ethereum после коррекции 12:39, Крипто Глава Крыма объяснил отставку министра транспорта республики 12:36, Политика Симоньян взяла интервью у подозреваемых в отравлении Скрипалей 12:35, Политика
Лавров назвал иллюзиями планы США задавить санкциями Россию
Политика, 13:19
0
Лавров назвал иллюзиями планы США задавить санкциями Россию

Российско-американские отношения продолжают деградировать, но санкциями Москву задавить не удасться, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его интервью агентству DPA опубликовано на сайте министерства.

«Чем быстрее в Вашингтоне избавятся от иллюзий, что нас можно заставить изменить принципиальную позицию, задавив экономическими ограничениями или демонстрацией военного потенциала, тем лучше будет для всех», — заявил министр. Лавров считает, что ​«позитивные импульсы полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте».

Лавров счел «отравленными» отношения между США и Россией
Политика

Глава МИД России убежден, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали натянутыми исключительно из-за действий США. По словам министра, Россия серьезно воспринимает заявления американского лидера Дональда Трампа о желании наладить двусторонние отношения, однако действия США говорят об обратном.​

Также он добавил, что из-за напряженных двусторонних отношений усложняется взаимодействие по многим международным вопросам, что сказывается на обстановке в мире.

Ранее во время Восточного экономического форума Лавров назвал отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время «отравленными».

Теги: Сергей Лавров , американские санкции , заявление
Главное
Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора Политика
Материалы по теме
Лавров показал свой любимый мем с «отравителями» Скрипалей Общество
Лавров заявил о нарастающей конфронтации между Россией и США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter