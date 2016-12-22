Один человек погиб при стрельбе на территории школы близ Лас-Вегаса
Общество, 03:07
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Один человек погиб при стрельбе на территории школы близ Лас-Вегаса
В результате стрельбы в американском городе Норт-Лас-Вегас, штат Невада, на территории средней школы погиб человек. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal со ссылкой на полицию.
По словам начальника городской полиции Джастина Робертса, погибшим оказался 18-летний мужчина. При этом Робертс не смог ответить на вопрос, были ли погибший учеником этой школы.
По данным издания, стрельба произошла рядом с бейсбольным полем. Медики госпитализировали с места происшествия мужчину с ранениями, однако позднее он скончался в больнице.
К настоящему моменту полиция не смогла арестовать подозреваемых в произошедшем, однако правоохранители обнаружили на месте преступления оружие, из которого мог быть убит мужчина. Тип оружия в полиции назвать отказались.