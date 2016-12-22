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В Улан-Удэ вандал затушил Вечный огонь
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В Улан-Удэ вандал затушил Вечный огонь
Общество, 08:44
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В Улан-Удэ вандал затушил Вечный огонь

В Улан-Удэ сотрудники администрации города выясняют обстоятельства акта вандализма на мемориале умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, где был потушен Вечный огонь. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

«В объектив камеры наружного наблюдения попал неизвестный молодой человек, который облил (Вечный огонь. — РБК) жидкостью», — пояснили в администрации.

Согласно данным с видеокамер, инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября.

Полиция начала проверку ролика о затушивших Вечный огонь подростках
Общество

Местный портал «Ариг Ус» со ссылкой на пресс-службу мэрии уточнил, что в настоящий момент специалисты устанавливают, была ли повреждена газовая установка.

В январе этого года в городе Абинске Краснодарского края полиция завела административные дела на двух школьниц, плевавших в Вечный огонь в парке 30-летия Победы.

Теги: тушение , Вечный огонь , проверка , вандализм
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