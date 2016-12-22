В Москве запустили велопатруль для помощи при ДТП

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустил в тестовом режиме велопатруль, который будет работать внутри Бульварного кольца и помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Об этом сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов, говорится на сайте столичного правительства.
В частности, новая служба будет помогать попавшим в ДТП. «Иногда велопатруль может быстрее добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины — участники ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин», — отметил Чернов.
Он добавил, что служба будет помогать велосипедистам в случае поломки. Также велопатруль будет следить за состоянием дорожных знаков и светофоров и оставлять заявки на ремонт.
В дорожных сумках сотрудников службы находятся инструменты для починки велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель. Также у них есть специальный трекер, благодаря которому ситуационный центр видит, где находятся патрульные, и регулирует их работу.
Администрировать нарушения сотрудники велопатруля будут с помощью системы «Помощник Москвы».