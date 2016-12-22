В Китае десятки людей пострадали при наезде автопогрузчика на пешеходов

Один человек погиб и по меньшей мере десять получили ранения при наезде автопогрузчика на пешеходов в китайском портовом городе Яньтай в восточной провинции Шаньдун. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел около 07:20 по местному времени (02:20 мск) возле городского автовокзала. За рулем автопогрузчика находился 45-летний Ван Чжихуа, уроженец города Суйхуа провинции Хэйлунцзян. Полиция попыталась остановить мужчину, после безуспешным попыток его застрелили. Подробности инцидента и мотивы водителя устанавливаются.
В феврале в Шанхае микроавтобус врезался в толпу пешеходов, пострадали 18 человек, в том числе трое получили серьезные травмы. После аварии микроавтобус загорелся, внутри него находился газовый баллон.