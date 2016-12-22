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Путин прибыл в Забайкальский край на учения «Восток-2018»
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Путин прибыл в Забайкальский край на учения «Восток-2018»
Политика, 20:54
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Путин прибыл в Забайкальский край на учения «Восток-2018»

Президент Владимир Путин прибыл в Забайкальский край, где он будет наблюдать за военными маневрами «Восток-2018» на полигоне «Цугол». Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин отправился в Забайкальский край из Владивостока, где он участвовал в пленарном заседании Восточного экономического форума.

Крупнейшие в истории современной России военные учения «Восток-2018» стартовали 11 сентября. По данным Минобороны, в маневрах примут участие 300 тыс. военных, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, 80 кораблей и до 36 тыс. танков и другой бронетехники. Кроме того, в маневрах задействуют военный контингент Китая и Монголии.

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В последний раз учения подобных масштабов «Запад-81», проходили 37 лет назад. Во время маневров командование проверит подготовку военнослужащих и навыки управления войсками во время боевых действий.

Первый этап учений предполагает развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ России. На втором этапе будет отработано управление войсками при обороне и наступлении. Активная фаза учений пройдет до 17 сентября.

Теги: Владимир Путин , военные учения , Забайкальский край
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