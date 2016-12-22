Росгвардия показала видео учений по освобождению заложников в Сбербанке

Росгвардия показала видео тренировки в отделении Сбербанка в московском Тушино, которую ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы приняли за захват заложников. Запись поступила в РБК от столичного управления ведомства.

Видео: ГУ Росгвардии по Москве

В пресс-службе управления Росгвардии по Москве рассказали РБК, что в отделении Сбербанка проводились плановые учения. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК пояснили, что в офисе на улице Фабрициуса прошла тренировка по защите клиентов и сотрудников банка. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что в учениях приняли участие работники банка, а также правоохранительные органы и экстренные службы.

Telegram-канал Mash сообщал, что около 11:00 мск неизвестный захватил заложников, и эту информацию распространил​ ряд СМИ. Впоследствии Mash рассказал, что произошедшее является учениями, однако сотрудники Росгвардии и полиции якобы узнали об этом на месте проведения тренировок.