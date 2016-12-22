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Захват заложников в отделении Сбербанка в Тушино оказался учениями
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Захват заложников в отделении Сбербанка в Тушино оказался учениями
Общество, 11:30
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Захват заложников в отделении Сбербанка в Тушино оказался учениями
Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о захвате заложников в Сбербанке в Тушино. Эта информация не подтвердилась: речь идет об учениях, сообщили правоохранительные органы
Фото: Mash / Telegram

В отделении Сбербанка в Тушино не было захвата заложников, Росгвардия проводила там плановые учения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

«В том числе оцепление территории тоже связано с этим, мы отрабатываем каждую деталь», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК также опровергли информацию о захвате заложников в Сбербанке.

Проведение учений подтвердили и в самом банке. В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили, что учения прошли в офисе на улице Фабрициуса, 18. «Проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств. В тренировке участвуют работники банка, а также правоохранительные органы и экстренные службы», — сказали в пресс-службе. Офис приступит к работе с 13:00.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около 11:00 мск неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка в Тушино. Эту информацию также распространил​ ряд СМИ. Позднее Mash сообщил, что речь идет об учениях, но сотрудники Росгвардии и полиции якобы узнали об этом уже на месте.

Авторы: Павел Казарновский, Мария Кокорева, Екатерина Костина.
Теги: захват заложников
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