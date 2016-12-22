«Росатом» заключил контракт о поставке урана в Китай

Госкорпорация «Росатом» на Восточном экономическом форуме заключила контракт с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) о поставке урана в Китай. Об этом говорится в сообщении Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального сотрудничества (ИФРД), который является посредником в сделке.

Речь идет об офтейк-контракте (соглашение о покупке продукции, которая должна быть произведена в рамках проекта, что обеспечивает его финансирование) по поставке урана, который будет добываться на руднике №6 в Забайкалье. Его строительство более чем на 80% профинансирует Китай. Реконструкция рудника №6, добыча на котором была заморожена в 1990-е годы, в общей сложности оценивается в 18 млрд руб., из них 15 млрд инвестирует китайская сторона, заявил на форуме сопредседатель ИФРД Ван Фэн.

Россия впервые допустит китайцев к добыче урана: «Росатом» так и не смог найти на расконсервацию рудника деньги в России, но от проекта зависит будущее моногорода Краснокаменска (Забайкальский край). К 2022 году запасы разрабатываемых сейчас в Краснокаменске месторождений полностью истощатся. Если новый рудник не будет открыт, властям придется расселять все население этого 55-тысячного города.

Китай рассчитывает получать около 600 т урана в год при производственной мощности рудника в 1200 т. Причем впоследствии китайская сторона намерена договариваться о поставках уже обогащенного урана. Первую очередь предприятия планируется ввести в строй в 2023 году.

Собственная потребность России в уране составляет примерно 3 тыс. т в год — столько же сырья в стране производится, но себестоимость его производства слишком высока. Из-за роста себестоимости добывающая уран «дочка» «Росатома» Приаргунское промышленное горно-химическое объединение (ППГХО) в первом полугодии этого года получило почти 3 млрд руб. чистого убытка. В интервью местным СМИ гендиректор ППГХО Александр Глотов заявлял, что уран с нового рудника будет поставляться 12-му Главному управлению Министерства обороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность.

Ранее Совет Федерации одобрил выделение 1,9 млрд руб. из бюджета в 2019 году на возобновление добычи на руднике №6.