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Совфед одобрил выделение 1,9 млрд руб. на урановый рудник «Росатома»
Бизнес, 16:30
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Совфед одобрил выделение 1,9 млрд руб. на урановый рудник «Росатома»

Совет Федерации одобрил выделение 1,9 млрд руб. из бюджета в 2019 году на инвестпроект «Росатома» по освоению Аргунского и Жерлового месторождений урана (рудник № 6). Об этом говорится в постановлении, имеющемся в распоряжении РБК.

Общую стоимость строительства рудника в «Росатоме» оценивали в 18,5 млрд руб., но при текущих ценах на уран ($23,1 за фунт) и с учетом высокой себестоимости его добычи в России, этот проект некоммерческий, а социальный, говорили представители власти. К 2022 году истощатся запасы разрабатываемых сейчас месторождений в Краснокаменске (Забайкальский край), поэтому, если новый рудник не будет открыт, властям придется расселять все население этого 55-тысячного моногорода. 

Разработка рудника № 6 началась в 1980-е годы, но спустя десять лет его законсервировали. Попытка открыть шахту была предпринята в начале 2000-х, но из-за нехватки финансирования работы были остановлены, рудник вновь полностью законсервировали. «Росатом» в прошлом году безуспешно пытался привлечь средства Внешэкономбанка на этот проект.

Поэтому «Росатом» привлек в проект инвестора - китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC). Она через Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) приобретет 49% в создаваемом совместном предприятии с «дочкой» госкорпорации, добывающей уран («Атомредметзолото») и получит офтейк-контракты (соглашение о покупке продукции, которая должна быть произведена в рамках проекта, что обеспечивает его финансирование) на поставку в Китай 50% будущей добычи уран (около 600 т в год).

За это китайский инвестор предоставит СП 16,1 млрд руб. АРМЗ намерено ввести в эксплуатацию первую очередь рудника № 6 и добыть первую тонну урановой руды в 2023 году. Первый транш на строительство объектов его инфраструктуры в размере 350 млн руб. госкорпорация выделила в ноябре прошлого года. Строительство рудника началось в январе этого года.

Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля составляют около 38 тыс. т урана. Собственная потребность России в уране составляет примерно 3 тыс. т в год. Примерно две трети от этого объема добывает Приаргунское производственное горно-химическое объединение​ (ППГХО, Краснокаменск), остальное — АО «Далур» в Курганской области и АО «Хиагда» в Бурятии.

Теги: «Росатом» , Совфед
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