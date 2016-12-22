В Казани 150 тыс. человек остались без воды из-за аварии

В Казани 150 тыс. человек остались без холодной воды из-за прорыва кабеля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Татарстану.

«В результате аварии оказался обесточен Восточный водопроводный узел Казани», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, холодного водоснабжения лишились 340 многоквартирных домов, 840 частных, 26 детских садов и восемь школ, а также две гостиницы и три котельные в Советском районе города.

Спасатели на четырех улицах выставляют технику с водой для жителей Казани. Устраняют аварию 25 человек и пять единиц техники.

В середине августа почти 50 тыс. жителей Перми остались без холодной воды. В зону отключения попали 347 многоквартирных домов.