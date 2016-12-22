В Перми более 46 тыс. человек остались без холодной воды
Общество, 15:22
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В Перми более 46 тыс. человек остались без холодной воды
В Перми из-за отключения без холодной воды остались 46,6 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Пермскому краю.
Как отмечается в сообщении, холодное водоснабжение было отключено в таких микрорайонах, как Нагорный, Авиагородок Индустриального района Перми. Всего воды не было в 347 многоквартирных жилых домах. В МЧС отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работают одна единица техники и три человека.
В едином операторе водоснабжения и водоотведения Перми «Новогор-Прикамье» сообщили, что воду жителям Перми подвезут в пяти цистернах.