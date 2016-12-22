«Калашников» представил беспилотник с возможностью посадки на воду

Компания ZALA Aero, входящая в концерн «Калашников», представила беспилотник ZALA 421-10 с возможностью посадки на воду. Об этом сообщает «Калашников Медиа».



«Возможность беспилотного судна приземляться на водную поверхность дает выгодные преимущества при применении БВС (беспилотное воздушное судно) в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь, например, при проведении мониторинга трубопроводов в Центральной Сибири», — указано в сообщении.

​Устройство создано на базе ZALA 421-08M и обладает всепогодностью, легким весом, быстрым запуском, устойчивостью к сильному ветру, может находиться в полете более двух часов, имеет улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемую конструкцию, а также требует минимального уровня подготовки персонала. Беспилотник оснащен фотокамерой с разрешением в 24 Мп и HD видеокамерой.



В конце августа концерн «Калашников» представил концепт собственного электромобиля на базе «Иж-Комби», который в будущем будет конкурировать с Tesla.