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«Калашников» представил будущего конкурента Tesla на базе Иж «Комби»
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«Калашников» представил будущего конкурента Tesla на базе Иж «Комби»
Бизнес, 14:48
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«Калашников» представил будущего конкурента Tesla на базе Иж «Комби»
Электромобиль концерна «Калашников», концепт которого показали на форуме «Армия-2018», сможет конкурировать с электромобилем Tesla, заявила глава пресс-службы предприятия. Прототип выполнен на базе кузова Иж «Комби»
Фото: kalashnikov.media

Концерн «Калашников» разрабатывает собственный электромобиль, который в будущем будет конкурировать с машиной Tesla Илона Маска. Об этом РБК рассказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

«Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему», — сказала Иванова.

При этом она не смогла назвать конкретные преимущества автомобиля «Калашникова».

Ранее на международном форуме «Армия-2018» «Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1 на базе кузова Иж-21252 «Комби». В сообщении предприятия говорилось, что концепт является «стендом тестирования разрабатываемых сложных систем». «Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна «Калашников», который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи», — уточнили в концерне.

Емкость батареи машины составляет 90 кВт·ч​, она запитывает «революционный инвертор», габариты которого составляют 50х50х100 см, и позволяет развивать мощность до 1,2 кВт.

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Авторы: Владислав Гордеев, Егор Губернаторов.
Теги: Tesla , «Калашников» , беспилотные автомобили
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