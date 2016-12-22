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Титов поспорил с Орешкиным о курсе рубля
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Титов поспорил с Орешкиным о курсе рубля
ВЭФ-2018, 14:08
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Титов поспорил с Орешкиным о курсе рубля

Бизнес-омбудсмен Борис Титов не согласился с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о заниженном курсе рубля. Об этом он рассказал корреспонденту РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2018).

«Не согласен с ним. Вопрос в том, что курс рубля зависит от той мощи, силы, которая имеет российская экономика. Рубль как отражение российской экономики целиком зависел от цены на нефть. Была высокая нефть — был высокий рубль», — сказал Титов.

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​Ранее Орешкин заявил, что равновесный курс рубля при нынешней цене на нефть составляет 50 руб. за доллар. Он добавил, что не видит причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63–64 руб. По его мнению, ослабление рубля произошло из-за краткосрочного оттока капитала из России.

По мнению Титова, падение рубля при нынешней политике Центробанка продолжается из-за зависимости российской экономики, помимо нефти, от санкций. Он добавил, что рентабельность активов в России находится в настоящее время ниже уровня 2008 года. В стране также выросли структурные проблемы в экономике, падает производительность труда и не производится добавленная стоимость.

«Даже высокая нефть не поддерживает рост рубля, конечно, тут еще санкции. Думаю, что рубль вполне заслуживает того [что за него дают]», — сказал бизнес-омбудсмен.

Титов сказал, что при снижении процентной ставки и проактивной экономической политике рубль мог бы укрепиться, поскольку тогда инфляция упадет. По его мнению, отказ главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной снижать процентную ставку, а также ее возможное повышение из-за тенденции к росту инфляции приведет к падению рубля и ВВП.

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«И опять будет расти инфляция, этот круг, который чертит нам Набиуллина, в нем нет выхода кроме одного — забыть про все и инвестировать реально в «удочки», то есть производственные активы, инновационные технологии, сельское хозяйство», — рассказал Титов.

При правильных инвестициях Россия «выйдет из круга» и инфляция начнет снижаться на долгую перспективу, а рубль будет расти «на обоснованной экономической базе». По его словам, при падении курса рубля и повышении процентной ставки власти уничтожают российский бизнес.

Теги: Борис Титов , Максим Орешкин , Рубль
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