Самый богатый чиновник Минкультуры возглавил НИИ

Бывшего первого замминистра культуры Владимира Аристархова назначили директором Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, поступившем в РБК.

Соответствующий приказ 12 сентября подписал министр культуры Владимир Мединский. Отмечается, что нового руководителя НИИ представила коллективу глава департамента науки и образования Минкультуры Александра Аракелова.

Она выразила надежду, что теперь институт «сделает прорыв в изучении состояния российского общества в свете реализации государственной культурной политики».​ Аракелова отметила, что Минкультуры не хватает «хороших научных исследований», которые помогли бы ему принимать важные решения и ставить задачи как перед отраслью, так и перед государством в целом.

«Я вижу, что в обществе, во власти созрел социальный запрос на профессиональную, честную, независимую экспертизу в сфере культуры», — сказал Аристархов.

Он подчеркнул, что НИИ, который он возглавил, способен давать такую экспертизу, опираясь на научные исследования. Аристархов считает главной задачей института утверждение научной позиции при разработке государственной культурной политики на всех уровнях.

В середине июня РБК выяснил, что первый замминистра культуры Владимир Аристархов в ближайшее время покинет министерство. Источники сообщали, что представление об освобождении его от должности внесено в правительство. По словам собеседников РБК, Аристархов собирался покинуть министерство по собственному желанию. 21 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил его от должности.

По итогам 2017 года доход Аристархова составил 142 млн руб., что стало самой большой суммой среди чиновников Минкультуры. Он является совладельцем подмосковных компаний «Терминал» и «Триколор-Домодедово», которые занимаются управлением недвижимым имуществом.

Владимир Аристархов родился в 1969 году. В 1992 году он с отличием закончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. С 2007 по 2010 год был депутатом Московской областной думы, а также работал в комитете по вопросам образования, культуры, спорта, делам молодежи и туризма. Советником министра культуры он стал в 2012 году, а через год его назначили замминистра культуры.