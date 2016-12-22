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«Газпром нефть» и CNPC оценят перспективы заводнения месторождения в ЯНАО
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«Газпром нефть» и CNPC оценят перспективы заводнения месторождения в ЯНАО
ВЭФ-2018, 06:03
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«Газпром нефть» и CNPC оценят перспективы заводнения месторождения в ЯНАО

ПАО «Газпром нефть» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) заключило соглашение о технологическом сотрудничестве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, поступившем в РБК.

Как отмечается в сообщении, одним из основным направлений сотрудничества будет разработка и внедрение передовых методов увеличения нефтеотдачи, включая заводнение с использованием полимеров и поверхностно-активных веществ.

«Первым шагом в рамках совместной работы станет подготовка технико-экономического обоснования для оценки целесообразности использования ПАВ-заводнения на Суторминском месторождении в ЯНАО», — говорится в сообщении компании.

С учетом его результатов «Газпром нефть» и CNPC примут решение о проведении опытно-промышленных испытаний, которые будут направлены на определение перспективности внедрения технологии на всем месторождении.

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В компании отметили, что «Газпром нефть» обладает опытом применения технологии ПАВ-полимерного заводнения на своих активах. «Высокая эффективность данного метода была доказана на Западно-Салымском месторождении (ХМАО), где его использование обеспечило повышение коэффициента извлечения нефти на истощенном участке актива до 69%, из которых эффект от применения заводнения составил 17%», — уточнили в «Газпром нефти».

По словам председателя правления компании Александра Дюкова, повышение эффективности добычи углеводородов является одним из приоритетных направлений технологического развития «Газпром нефти». Он отметил, что в рамках сотрудничества с CNPC, которая входит в число мировых лидеров в сфере использования инструментов ПАВ-заводнения, «Газпром нефть» делает еще один шаг к развитию своих технологических компетенций.

Теги: «Газпром нефть» , Александр Дюков , нефтедобыча , нефтяные месторождения , CNPC
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