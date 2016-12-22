Путин предложил разместить технологические компании на острове Русский

На острове Русский во Владивостоке разместятся инжиниринговые и исследовательские подразделения ведущих российских компаний, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, и другие размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок», — сказал он.

Путин добавил, что это является поручением как для правительства, так и для названных компаний.

Двумя днями ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на острове Русский может появиться площадка по разработке киберпротезов.

Остров Русский находится в заливе Петра Великого в Японском море в 20 км от Владивостока. Он связан с материком автомобильным мостом, построенным к саммиту АТЭС в 2012 году, как и комплекс зданий, расположенный на Русском. В 2010 году на острове появилась особая экономическая зона. Сейчас на Русском расположен кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на базе которого проходят мероприятия ВЭФ-2018.