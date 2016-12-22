«Газпром нефть» исключила из ориентиров переработку нефти за рубежом

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение исключить из долгосрочной стратегии развития компании целевой ориентир по объемам переработки нефти за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Решение было принято в связи с изменением макроэкономической конъюнктуры. В последние годы рыночная ситуация характеризуется ростом международной конкуренции на фоне снижения потребления нефтепродуктов на европейском рынке. В пресс-релизе отмечается, что это снижает доходность потенциальных инвестиций в зарубежную переработку.

На совете директоров компании также обсудили грядущую реализацию 100% продукции российских НПЗ через собственные каналы сбыта для покрытия всей цепочки создания стоимости. В пресс-релизе подчеркивается, что собственная сбытовая сеть оператора авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» увеличилась до 53 единиц. Также общее количество аэропортов присутствия достигло 249.

«Сеть АЗС «Газпромнефть» на сегодняшний день охватывает 34 региона РФ и четыре страны СНГ. К концу 2017 года на территории России будет действовать 1228 АЗС», — сообщается в пресс-релизе. В компании планируют нарастить годовой объем переработки на российских активах компании до 40 млн т при глубине переработки 95% и выходе светлых нефтепродуктов на уровне 80%. Также «Газпром нефть» надеется достигнуть стратегического показателя 100 млн т добычи к 2020 году и сохранить его на срок не менее 15 лет.