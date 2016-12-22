Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,69 58,21 EUR Нал. 69,88 69,28 USD Бирж. 58,38 +0,01 EUR Бирж. 69,54 -0,09 USD ЦБ. 58,28 -0,25 EUR ЦБ. 69,50 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9483,74 +216,26 ММВБ 2145,87 -0,71% РТС 1159,08 -0,60% Brent 63,45 -0,44% DJIA 23591,29 +0,14% Nasdaq 6875,46 -0,20% FTSE 7383,90 -0,35%
«Газпром нефть» исключила из ориентиров переработку нефти за рубежом
Лента новостей
Трамп предложил провести конкурс на «самое бесчестное СМИ» США 19:37, Технологии и медиа Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Зенит». Онлайн 19:30, Спорт В России вслед за подорожанием лососевых выросли цены на икру щуки 19:20, Общество «Табакерка» и МХТ им. Чехова отменили спектакли с Олегом Табаковым 19:17, Общество Сечинско-улюкаевский словарь: как экс-министр понял главу «Роснефти» 19:15, Политика Новый капитал: как ICO изменят венчурную отрасль 19:13, Мнение «Независимость» закрыла последние автосалоны в Москве 18:59, Бизнес МИД Польши выразил протест против выдворения польского ученого из России 18:56, Политика Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 18:52, РБК и Biotherm Homme Постпредом Великобритании в ООН впервые стала женщина 18:50, Политика Гражданин США умер в самолете по пути в Москву 18:42, Общество Улюкаев рассказал о «растворившейся» синергии от приватизации «Башнефти» 18:35, Общество Совладелец «Юлмарта» выделил компании деньги для расчетов с поставщиками 18:22, Бизнес Минобороны назвало фальшивкой сообщение об авиаударе по сирийской деревне 18:12, Политика МВД заподозрило владельцев крупнейшей свалки Подмосковья в выводе средств 18:11, Общество СМИ узнали об отсрочке Конгресса национального диалога Сирии 18:04, Политика Основной индекс Московской биржи сменил название 18:04, Финансы Талеб назвал высокое число банкротств показателем здоровья экономики 17:52, Бизнес Два предполагаемых участника банды Басаева предстанут перед судом 17:49, Общество Samsung нашел способ впятеро ускорить зарядку аккумуляторов 17:39, Технологии и медиа Ленинградский проспект: как самая широкая улица Москвы выглядела в СССР 17:31, Недвижимость  СМИ узнали о взятках чиновникам FIFA от испанской телекомпании 17:28, Общество От глины до беспилотника: как китайцы делают автомобили 17:26, Авто Олег Табаков попал в реанимацию 17:23, Общество В Дании суд приговорил девушку-подростка к 8 годам за подготовку теракта 17:19, Политика В Киеве ответили главе Совета Европы после слов о снятии санкций с России 17:18, Политика Меркель предложила начать переговоры о коалиции с социал-демократами 17:17, Политика Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 17:07, РБК и Thomson Reuters
«Газпром нефть» исключила из ориентиров переработку нефти за рубежом
Бизнес, 19:49
0
«Газпром нефть» исключила из ориентиров переработку нефти за рубежом

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение исключить из долгосрочной стратегии развития компании целевой ориентир по объемам переработки нефти за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Решение было принято в связи с изменением макроэкономической конъюнктуры. В последние годы рыночная ситуация характеризуется ростом международной конкуренции на фоне снижения потребления нефтепродуктов на европейском рынке. В пресс-релизе отмечается, что это снижает доходность потенциальных инвестиций в зарубежную переработку.

На совете директоров компании также обсудили грядущую реализацию 100% продукции российских НПЗ через собственные каналы сбыта для покрытия всей цепочки создания стоимости. В пресс-релизе подчеркивается, что собственная сбытовая сеть оператора авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» увеличилась до 53 единиц. Также общее количество аэропортов присутствия достигло 249.

«Сеть АЗС «Газпромнефть» на сегодняшний день охватывает 34 региона РФ и четыре страны СНГ. К концу 2017 года на территории России будет действовать 1228 АЗС», — сообщается в пресс-релизе. В компании планируют нарастить годовой объем переработки на российских активах компании до 40 млн т при глубине переработки 95% и выходе светлых нефтепродуктов на уровне 80%. Также «Газпром нефть» надеется достигнуть стратегического показателя 100 млн т добычи к 2020 году и сохранить его на срок не менее 15 лет.

Теги: «Газпром нефть» , совет директоров , переработка нефти
Главное
МВД заподозрило владельцев крупнейшей свалки Подмосковья в выводе средств Общество
Материалы по теме
ТАСС узнал о нежелании «Газпром нефти» продлевать сроки сделки ОПЕК+ Бизнес
В Салехарде из-за подкупа арестовали гендиректора «дочки» «Газпром нефти» Общество
Гендиректора «дочки» «Газпром нефти» обвинили во взятке в 1 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку