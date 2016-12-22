США обвинили Россию в способности повлиять на вступление Македонии в НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон обеспокоен вероятной возможностью того, что Москва способна оказать отрицательное влияние на референдум о вступлении Македонии в Европейский союз и НАТО, передает Washington Examiner.

Как сообщил глава Пентагона, в грядущий уик-энд он планирует посетить Македонию. «Я собираюсь посетить наших македонских друзей <...> Я отправлюсь туда для того, чтобы четко показать нашу позицию — мы вместе с народом Македонии», — сказал Мэттис.

По словам министра, его беспокоит возможность вмешательства России в дела Македонии. «Я считаю, что демократические государства нужно оставить в покое. Та разновидность вреда, которую Россия применяла от Эстонии до Соединенных Штатов, от Украины и теперь до Македонии <...> всегда выходит за рамки, насколько мне известно», — отметил Мэттис.